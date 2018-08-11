Сплоченность и уважение к своей культуре. Уже седьмой год подряд Союз армян Украины организовывает детско-юношеский лагерь на берегу Черного моря в Одесской области. Какие ценности армяне прививают своим детям? Об этом далее в сюжете.

В каждом из них течет кровь древнего кавказского народа. В поселок Сергеевка съехались шестьдесят детей из армянских семей со всех регионов Украины. Путёвка сюда стала своеобразным поощрением за успехи в учебе, спорте и активное участие в жизни диаспоры. И вот - две недели глубокого погружения в армянские традиции.

"Мне нравится гордость в каждом человеке за свою нацию, за свою Родину!", - говорит Вартан Нуриджанян, воспитанник лагеря из Запорожья.

Помимо танцев, песен и рисования - изучение истории и географии Армении, уроки родного языка. Для самых маленьких - армянский начинается с необычных букв алфавита. Но, дети говорят, он совсем несложный. Хотя отличается от украинского или русского.

"Ну, вот, одиннадцать букв есть, которых в русском языке нет - "Тъ", а в русском "Т", "Пъ", а в русском "П"!", - говорит Алина Агдалян, воспитанница лагеря из Константиновки.

Смена длилась две недели. Вожатые старались не перегружать детей учебой. Давали возможность и в море купаться, и просто развлекаться в свое удовольствие.

"У нас было множество мастер-классов, мы проводили для них интеллектуальные игры, спортивные соревнования, в общем, насыщали лето как могли!", - рассказывает Женя Восканян, вожатая лагеря.

В лагере отдыхали и несколько школьников из самой Армении. К слову, они были приятно удивлены уровнем знаний своих украинских сверстников.

"Я не ожидал, что здешние армяне так будут тесно связаны с армянской культурой, будут сохранять обычаи! Было неожиданно!", - говорит Давид Варданян, воспитанник лагеря из Еревана.

Организаторы говорят: в первую очередь хотели, чтобы дети подружились между собой, потом - поддерживали отношения и знали - теперь у них есть друзья в разных городах Украины.

"Одной из целей является Общение самих детей, их правильная консолидация для того, чтобы они дальше могли эту культуру правильно нести всем тем, кто находится за пределами своей Родины. Организатором лагеря является наша общественная организация Союза армян Украины во главе с председателем Виленом Григорьевичем Шатворяном", - говорит Оваким Арутюнян, исполнительный директор Союза армян Украины.

Кстати, отдохнуть ребята могут и зимой - в Закарпатье. Там организовывается молодежный лагерь. А пока - на прощание - гимн Армении и коллективное фото. А еще - ожидание новой встречи, ведь в следующем году все повторится: и море, и танцы, и дружеские улыбки.