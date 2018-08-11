В ЕС ждут начала работы Антикоррупционного суда в Украине [ Редактировать ]
В Европейском Союзе ожидают, что Антикоррупционный суд заработает в Украине до конца года. Такое заявление обнародовал пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС. В нем говорится, что после внесения поправок в закон - он полностью отвечает обязательствам Украины перед западными партнерами.
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