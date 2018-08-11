Пособие - по месту жительства. Немецкие власти планируют урезать детские выплаты гражданам других стран ЕС, если их дети проживают за пределами Германии.

Каких махинаций они пытаются избежать? Знает Татьяна Логунова.

194 евро в месяц на первого и второго ребенка, 200 - на третьего, и 225 - если детей в семье больше. Такие пособия Германия платит не только немецким родителям, но и гражданам других государств ЕС, если они приезжают в страну работать. И вот, немцы вдруг заметили - количество иностранных получателей детского пособия - резко растет. Только за последний год - на 10 процентов. При том, что сами дети живут за пределами Германии.

270 тысяч детей живут не в Германии, но на немецкие пособия. Это официальная статистика министерства финансов. В прошлом году на выплаты по этой статье Германия потратила сотни миллионов евро. И чаще всего, такие пособия получали граждане Польши, Румынии и Болгарии.

Оформить помощь на ребенка - проще простого. Гражданин ЕС должен предъявить трудовой контракт, прописку в Германии и свидетельство о рождении ребенка или детей. И все - деньги "капают" каждый месяц. А вот переехала ли с заявителем семья или осталась жить на родине - никто не проверяет. Как впрочем, существуют ли дети, в принципе.

Фальшивые свидетельства о рождении, фиктивные трудовые контракты и прописки. Немецкие чиновники признают - махинации имеют место. Но насколько они масштабны - оценить не могут. У государства не хватает ресурсов тщательно проверять всех и каждого.

Бороться с махинаторами решили другим путем - правительство планирует урезать пособия на детей, если они живут за пределами Германии. То есть, выплачивать не немецкое пособие, а сумму, которую на детей выделяют страна их фактического проживания. Этот вопрос депутаты Бундестага рассмотрят осенью.