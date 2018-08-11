Украинская легкоатлетка по прыжкам в длину Марина Бех выиграла серебряную награду на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

В последней попытке Марина Бех показала результат 6,73 метра. Победу с результатом 6,75 метра получила немка Малайка Михамбо

Это седьмая медаль для сборной Украины на чемпионате Европы. До этого Марьян Закальницкий и Алина Цвилий завоевали "золото" и "серебро" соответственно в спортивной ходьбе на 50 км, Сергей Никифоров завоевал "бронзу" в прыжках в длину, Анна Рыжкова завоевала "серебро" в беге на 400 метров с барьерами и Наталья Прищепа вместе с Ольгой Ляховой завоевали "золото" и "бронзу" соответственно в беге на 800 метров.