Украинка завоевала "серебро" на чемпионате Европы [ Редактировать ]
Украинская легкоатлетка по прыжкам в длину Марина Бех выиграла серебряную награду на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.
В последней попытке Марина Бех показала результат 6,73 метра. Победу с результатом 6,75 метра получила немка Малайка Михамбо
Это седьмая медаль для сборной Украины на чемпионате Европы. До этого Марьян Закальницкий и Алина Цвилий завоевали "золото" и "серебро" соответственно в спортивной ходьбе на 50 км, Сергей Никифоров завоевал "бронзу" в прыжках в длину, Анна Рыжкова завоевала "серебро" в беге на 400 метров с барьерами и Наталья Прищепа вместе с Ольгой Ляховой завоевали "золото" и "бронзу" соответственно в беге на 800 метров.
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