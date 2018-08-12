В течение 11 августа на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции украинских военных, в том числе 4 раза - из тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий получил ранение. В то же время, по данным разведки, на Донбассе ликвидирован 1 пророссийский боевик и еще 2 ранены.

В ООС уточнили, что российские оккупационные силы вели прицельные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами.

Под вражеские обстрелы попали украинские защитники Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалика, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, пророссийские боевики обстреляли из минометов калибром 82 миллиметра позиции украинских военных возле Лебединского, из ствольной артиллерии калибром 122 миллиметра - украинских защитников Гнутового и Крымского.

Относительно ситуации на Донбассе 12 августа, российские оккупационные силы уже успели 2 раза обстрелять позиции сил ООС в районах Водяного и Гнутового из минометов калибром 120 и 82 миллиметров. Потерь среди украинских бойцов нет.

Кроме того, на Донбассе активизировались снайперы боевиков.