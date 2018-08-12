NASA запустило зонд для исследования Солнца (видео) [ Редактировать ]
После неудачной попытки ранее, NASA все же запустило солнечный зонд Parker Solar Probe. Это первый космический аппарат, который пролетит на рекордно близком расстоянии от Солнца и изучит процессы, происходящие на границе короны и атмосферы.
Как сообщается на сайте NASA, зонд был запущен на ракете Delta IV Heavy сегодня, 12 августа, в 10:31 по киевскому времени с мыса Канаверал в американском штате Флорида.
Ожидается, что аппарат, на создание которого было потрачено 1,5 млрд долл., выйдет на стабильную орбиту вокруг Солнца в конце 2024 года и приблизится к поверхности звезды на расстояние 6,4 млн км - в семь раз ближе, чем когда-либо.
Это означает, что Parker Solar Probe будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (500 тыс. градусов по Цельсию) и даже нескольких миллионов кельвинов.
Примечательно, на борту аппарата установлены приборы для измерения напряженности электромагнитного поля Солнца и определения характеристики частиц, испускаемых звездой. Это позволит ответить на вопросы о взаимодействии солнечной короны с фотосферой, верхним слоем Солнца, понять, как зарождаются и разгоняются частицы солнечного ветра.
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