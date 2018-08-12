На Донбассе задержали мужчину с российским паспортом за видеосъемку позиций военных операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что накануне военнослужащие одной из механизированных бригад из состава ОС задержали мужчину за видеосъемку позиций на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин России.

"По его словам он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "турист" прибыл из Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных сил Украины, которые он снимал и тщательно хранил у себя на мобильном телефоне", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за минувшие сутки.