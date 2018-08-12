Взрыв в Сирии: десятки погибших и раненых

В сирийской провинции Идлиб в результате взрыва погибли около 40 человек.12 из них - дети.

Десятки людей получили ранения - многие госпитализированы. Разрушены 2 жилых здания. Взрыв прогремел на первом этаже одного из них.

Как выяснилось позже - там находился оружейный склад. Он принадлежал джихадистской группировке, причастной к Аль-Кайде. Идлиб - последний крупный анклав повстанцев, воюющих против Асада. Ожидается, что именно он станет следующей целью сирийских вооруженных сил.