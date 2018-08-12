Сегодня миссия ОБСЕ обнародовала новые данные. Наблюдатели обнаружили вблизи линии разграничения новейшую российскую военную технику - десятки танков и артиллерийских систем. Кроме этого, беспилотники наблюдателей впервые выявили военные комплексы радио-электронной борьбы, среди которых "Красуха-2" и "Былина" - они производятся только в России и сейчас проходят испытания.