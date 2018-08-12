Наблюдатели ОБСЕ обнаружили российскую военную технику на оккупированном Донбассе [ Редактировать ]
Сегодня миссия ОБСЕ обнародовала новые данные. Наблюдатели обнаружили вблизи линии разграничения новейшую российскую военную технику - десятки танков и артиллерийских систем. Кроме этого, беспилотники наблюдателей впервые выявили военные комплексы радио-электронной борьбы, среди которых "Красуха-2" и "Былина" - они производятся только в России и сейчас проходят испытания.
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