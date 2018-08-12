Десять раненных, среди которых двое детей - так завершился карнавал в британском Манчестере. Стрельба произошла этой ночью. Подробности расскажет Елена Абрамович.

Пустые бутылки и стаканчики, грязные салфетки и обертки. Подобные атрибуты, которые обычно остаются после праздника, - на этой улице Манчестера убирать не спешат. Тут могут быть улики. Локацию изучает полиция. А местные жители недоумевают, как такое могло случиться.

"Честно говоря, у меня такое ощущение, будто я во сне. Я проснулся сегодня утром, а в чате все спрашивают - кто-то слышал о прошлой ночи? Включил новости, а там все это. Неприятно, что такой позитивный праздник так завершился", - говорит Кемой Волкер, глава молодежного сообщества манчестерского района Мосс-Сайд.

Карнавал, который начался накануне в этом районе, собрал 16 тыс. человек. Домой люди не спешили расходиться. Сообщение о стрельбе полиция получила в половине третьего ночи. Этот район Манчестера один из самых бедных и долгое время имел плохую репутацию, как место частых перестрелок. В этот раз - среди десятка жертв 2 детей.

"Один из них выписался, а девять остались в больнице. Их травмы серьезны, но, к счастью, не опасны для жизни, могло быть намного хуже. Характер травм большинства потерпевших - это огнестрельные ранения", - сообщил Васим Шодри, старший офицер полиции Манчестера.

Что именно послужило причиной стрельбы, кто стрелял и связано ли это с терроризмом - полиция пока не сообщает. Угроза терактов в местах массового скопления людей в стране по-прежнему высока.

На днях, например, открыли дело против 26-летнего британца, который принял ислам. Он признался, что планировал убить более сотни человек - выехав на грузовике на оживленную торговую улицу Лондона - Оксфорд-стрит.