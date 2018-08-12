Наводнения в Китае: затоплен аэропорт (видео) [ Редактировать ]
37 человек погибли из-за наводнения в индийском штате Керала. Затоплены дома и сельхоз угодья, площадью тысяча гектаров. Люди из залитых водой районов переезжают во временные приюты. В регионе ввели наивысший - красный уровень опасности.
Сильные дожди заливают и юг Китая. 10 тысяч пассажиров пострадали из-за отмененных рейсов в аэропорту Джухай. Там затопило взлетную полосу и терминал. Улицы превратились в полноводные реки. Повреждены десятки авто. Дожди привели к оползням.
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