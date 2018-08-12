В Сумской области контрабандист прорывался через границу [ Редактировать ]
В Сумской области пограничники окрыли огонь по "УАЗику", который прорывался через границу с территории России - об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Автомобиль без номерных знаков пытался попасть в Украину возле села Грабовское. Патруль заметил машину и дал команду остановиться.
Но водитель "УАЗа" нажал на газ и едва не сбил одного из пограничников. Те стали стрелять по колесам авто. Водитель бросил машину и скрылся.
В прицепе обнаружили полсотни тюков с шубами, дубленками, кожаными куртками и пуховиками, а также - коробки с бижутерией и наручными часами.
Кто причастен к контрабанде - еще устанавливают.
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