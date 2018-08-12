Во Львовской области прямо у трассы неизвестные выбросили отходы животного происхождения. По предварительным подсчетам, сгрузили около шести тонн.

И несмотря на такое внушительное количество, никакого дела в полиции открывать не стали. Почему? Все подробности - у Галины Якушко.

Останки животных, скорее всего - свиней, сбросили накануне ночью неподалеку от села Крехив, это в двухстах метрах от трассы Львов - Рава-Русская. Кто их туда привез - неизвестно. Но отходами завалено почти 50 квадратных метров обочины. Обнаружили все это активисты. Подозревают, что забили животных, заболевших африканской чумой:

"Отут взагалі пів туши, навіть є бірка. Відходи тваринного походження".

На месте, где сбросили останки, всю ночь дежурила полиция - чтобы отходы не растащили бродячие и дикие животные. Сотрудники Госпродпотребслужбы отобрали образцы. И утром уже получили результаты анализов.

"Було дослідження. Воно триває до 5 годин, результат негативний - африканська чума виключена. Це саме головне. Вона була в такому стані, що проводити більше якісь дослідження нереально", - утверждает Евгений Баркет, начальник ветеринарной лаборатории во Львовской области.

Как только были готовы результаты исследований, останки животных - вывезли для утилизации. Их сожгли на ветсанзаводе. А место, куда их сгрузили - продезинфицировали. Разбираться, кто выбросил отходы в поле - в полиции похоже не собираются. Уголовное производство так и не открыли.