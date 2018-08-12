Более 20 тысяч детей в Украине страдают ДЦП. Многие из них - воспитанники интернатов, которые финансирует государство. Однако денег зачастую хватает только на зарплату персонала и часть медикаментов. А вот дорогостоящие операции детям помогают проводить благотворители. С уникальным домом-интернатом в Днепре уже более 10 лет сотрудничают в благотворительном Фонде "Возрождение". Подробности - в нашем материале.

16-летняя маша - воспитанница Днепровского детского дома-интерната. Практически с детства из-за церебрального паралича она не могла ходить. Однако после серий сложных операций и длительной реабилитации - стала на ноги.

"Хотим сказать огромную благодарность от себя. После того как мне сделали операцию - я стала ходить. Это очень классно, это непередаваемое чувство, когда ты можешь ходить. Ты можешь везде сама пойти, что то сама сделать, ну это очень круто. И я рада, что я могу сейчас ходить сама. Так как раньше я сидела на коляске", - рассказывает Маша Горбатко, воспитанница Днепровского дома-интерната.

Еще один воспитанник Днепровского интерната 16-летний Вася только начал серию сложных операций. Из-за ДЦП он тоже не ходил. В столице ему провели очередную операцию на ногах. Сейчас он не встает из коляски, ведь ступни - до сих пор в швах.

"Було дуже важко, пробую тепер вставати на ноги, по маленьку вставати на ноги і у мене виходить ставати на ноги. Я дуже хочу ходити і хочу щоб нога підлікувалася, хочу стати на ноги, хочу бігать, ганять", - говорит Василий Кващук, воспитанник Днепровского дома-интерната.

Сейчас он только начинает сложный и долгий процесс реабилитации.

"У Васи ДЦП, ортогрипоз нижних конечностей, нарушены функции ходьбы. После операции конечно, у Васи предстоит очень тяжелая реабилитация. Организовывает это все благотворительный Фонд "Возрождение", Владимира Михайловича Мунтяна. Поэтому я ему очень благодарна за участие в судьбе наших детей", - говорит Виктория Бабанская, директор Днепровского дома-интерната.

Только эта одна операция Васи стоила более 3 тысяч долларов. А их нужно будет провести еще несколько, говорит директор дома-интерната. Таких детей в Украине - более 20 тысяч. Без операций перспектива детей-сирот с ДЦП из интернатов - дом престарелых. С Фондом "Возрождение" Владимира Мунтяна в это детском доме сотрудничают уже более 10 лет, ежегодно там оплачивают операции и реабилитацию десяткам таких детей.

"Очень многим детям можно сделать операции и их жизнь полноценно изменится. У них появится возможность жить полноценно как все остальные люди. Строить семью отучиться, устроиться на работу и жить как все. Ежегодно около 15-20-30 детям мы делаем эти операции. Бывает чуть больше, чуть меньше. Они заново учатся ходить, заново учатся с нуля. Они никогда не ходили, не делали таких вещей и это болезненно и не просто. Бывает реабилитация занимает полгода - год", - говорит Виктория Мунтян, президент благотворительного Фонда "Возрождение".

Кроме этого, таким интернатам Фонд помогает питанием и медикаментами, а детей регулярно возят на отдых.