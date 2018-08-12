Бойней, задержаниями и уголовными производствами обернулись нелегальные ночные гонки в Ривне. Все происходило на парковке одного из торговых центров, которую облюбовали местные дрифтеры-любители. Обо всем подробнее - расскажет Снежана Сидорук.

Вот они - ночные развлечения ривненских дрифтеров. И по будням, и в выходные - парковка одного из торговых центров превращается в площадку для гонок.

"Кожної суботи. Там збиралися і кожного четверга, і кожної середи. В суботу це набирає великого розголосу через те, що це є вихідний день. Це набула зараз великого масштабу, раніше там не було стільки людей. Раніше там приїжджали хлопці на "Жигулях" і просто спілкувалися, ніхто не крутив, потім це все переростало у все більше, з'являються люди, які захоплюються цим. Вони розуміють, що їм за це нічого не буде. І вони просто починають бєспрєдєл робить", - рассказывает Виталий, автолюбитель.

Жители домов по соседству жалуются: очень устали от рева моторов и визга колес:

"Навіть без глушника ганяють. Це ж неможливо! Хочуть при такій погоді вікна повідкривати, щоб свіже повітря зайшло, бо поспати треба".

Суббота, 11 августа. На парковке у торгового центра кроме гонщиков - жители ближайших домов. Просят дрифтеров не шуметь. Полиция берет территорию в оцепление. Сначала - все мирно. Но тут на парковку прорывается бус. Несколько виражей - и полиция бросается, чтобы остановить дрифтера. Тот - таранит полицейский "Приус" и продолжает движение, катая на капоте копа.

Того, что произошло далее, не ожидал никто. На парковке появляются неизвестные в балаклавах. Их - около сотни.

"Його зупинили, почали пакувати і в цей час група осіб в масках, в балаклавах зайшла на територію цієї парковки, проходячи повз патрульних і почали просто-напросто розбивати ті машини. Ті, хто почали їхати з парковки, їх наздогняли. Вони не могли виїхати, тому що патрульні стояли, їх заблокували. Таке враження що спеціально їх заблокували", - рассказывает Юрий Компанец, свидетель.

Кто эти люди - до сих пор неизвестно ни дрифтерам, ни полицейским. Парни в балаклавах битами разбили два припаркованных автомобиля, рассказывают очевидцы.

"Постраждали автомобілі людей, які взагалі не мають відношення ні до дрифту, ні до нелегальних змагань, ні до зборів", - говорит Юрий Компанец, свидетель.

У копов тоже потери - два разбитых "Приуса" и трое травмированных патрульных.

Антон Крук, начальник отдела коммуникации ГУ НП в Ривненской области.

"В результаті вчорашній дій в нас є одна затримана особа, яка чинила опір працівникам поліції, яка пошкодила протаранила поліцейське авто. Відповідно щодо нього порушено кримінальне провадження за частиною 2 Ст. 345, яка передбачає погроза або насильство працівнику правоохоронного органу. Також в результаті цих дій автолюбителів три поліцейських отримали пошкодження. Також в результаті цих дій був складений один адмінматеріал", - сообщил Антон Крук, начальник отдела коммуникации ГУ НП в Ривненской области.

Гонки - незаконны, напоминают дрифтерам в полиции. И обещают:

"Я можу заявити про те, що вже неодноразово складалися адміністративні матераіли. На майбутнє буде набагато більш жорсткіше і комплексне реагування", - заявил Сергей Мерчук, глава Управления патрульной полиции в Ривненской области.

Таких ситуаций не было бы, если бы у гонщиков была площадка для тренировок, сетует менеджер автоспортивной команды.

"Ми до міської влади прийшли, попросили навіть не виділити спортивний майданчик, а посприяти знайти людей, які готові виділити можливо свої комерційні парковки для того, щоб на дві-три години в тиждень могли люди прийти, позайматися дрифтом, слаломом, поїздити біля фішок", - говорит Юрий Компанец, менеджер автоспортивной команды.

Но пока специального трека для гонок нет. И местные жители надеются, что полиция все же образумит экстремалов.