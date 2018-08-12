Главной спортивной арене Украины - 95. Десятки тысяч зрителей наблюдали здесь футбольные баталии Евро-2012 и финала Лиги Чемпионов. Слышали голоса мировых звезд оперы и рок-музыки.

НСК "Олимпийский" сейчас вполне может конкурировать с лучшими зарубежными стадионами. Но многие киевляне любят и помнят его другим. Об имениннике и его поклонниках - Лина Зеленская.

Праздник по случаю дня рождения главной спортивной арены страны начался в 9 утра с утренней тренировки на стадионе.

"Ранок, неділя, трошки тяжкувато, але однак є бадьорість", - говорит Вадим, житель Киева

"Ми прийшли сюди не з кульками, не з шампанським, відсвяткувати банально - ми ранок почали по спортивному. Ми пробігли, кожен скільки зміг. Мінімум - 2 кілометри", - говорит Игорь Бурбас, журналист, ведущий спортивного телеканала.

Антон, самый младший участник праздничного забега, осилил 3 километра.

"Я сам футболист, для меня это здорово, еще и на таком прекрасном стадионе, как Олимпийский, это не так часто бывает, мне нравится, я счастлив", - говорит Антон Мартынец, житель Киева.

95 лет - целая эпоха. Эти трибуны видели олимпийских чемпионов, поп-звезд, оперных певцов и, конечно же, легенд мирового футбола

В Одном из интервью Серхио Рамос сказал: "Олимпийский в Киеве всегда будет ассоциироваться у меня с победой. Ведь именно здесь испанский клуб Реал-Мадрид завоевал свой 13-й кубок Лиги Чемпионов".

Перед финалом Лиги Чемпионов на Олимпийском сделали капитальный ремонт, увеличили количество мест для людей с особыми потребностями, усовершенствовали систему видеонаблюдения и установили оборудование для телемостов. Таковы требования УЕФА. И хотя арена теперь стала суперсовременной, многие киевляне с ностальгией вспоминают стадион времен Лобановского.

"Для меня Олимпийский - это место где всегда приятно находится. Я был еще когда здесь были лавочки, на этом стадионе. Были такие бежевые сидения", - вспоминает Виталий Абрамов, житель Киева.

И скамейки и кресла теперь хранятся в музее спортивного комплекса:

"Вот таким образом выглядел бизнес-сектор Олимпийского до последней реконструкции перед "Евро 2012".

Также в музее можно увидеть футболки с автографами звездных гостей Олимпийского, архивные фото, газетные вырезки о самых ярких событиях в истории арены, личные вещи украинских футболистов и даже макет футбольного поля.

"Небольшой секрет - мы подогреваем поле. Есть специальные трубы, которые проложены под самой травой и используется не вода, как жидкость для подогрева, а этилен глюколь, который не замерзает при любых температурных условиях", - делится секретами Татьяна Гостьева, пресс-секретарь НСК "Олимпийский".

Кстати, траву для газона привезли из Словакии 6 лет назад. И за последние годы это единственный стадион, который провел финал Лиги чемпионов на натуральном покрытии. К столетию спорткомплекса руководство Олимпийского планирует выпустить именную марку и монету, а также - побороться за право принимать Чемпионат мира по футболу.