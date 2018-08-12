Нет мелочи на милостыню? Можно карточкой. Бездомные в Оксфорде переходят на новый уровень попрошайничества - безналичный расчет.

Это эксперимент благотворительной организации. Как он работает? разбиралась наш британский корреспондент Светлана Чернецкая.

Это Терри. Он попрошайничает на улицах Оксфорда уже несколько лет.

В последнее время люди все чаще проходят мимо - попросту нет мелочи. Наличные расчеты в Британии почти прекратились. Но теперь желающие помочь Терри могут сделать это даже без монет в кармане. Всего-навсего отсканировав его QR-код с помощью камеры мобильного телефона. Тут же появится и информация о Терри.

"Я был грузчиком длительное время, но несколько лет назад отношения с моей партнершей испортились. Ситуация осложнилась и я стал бездомным. Я очень хочу вернуться к стабильной жизни".

Но не все так просто. Бездомным не просто помогают зарабатывать больше. Полученные деньги будут строго подотчетны. Соцработники благотворительной организации сначала определяют цель для сбора денег. А потом переводят собранную сумму конкретно на эту цель. То есть сами бездомные не смогут распоряжаться пожертвованиям.

"В Оксфорде особенно большая проблема с бездомными. И безналичные подаяния могут дать им стимул собирать деньги на конкретные вещи - к примеру, на образовательные курсы, переквалификацию, или покупку одежды для будущей работы", - говорит Пол Робертс, глава организации по помощи в трудоустройстве.

В случае Терри, к примеру, он хочет собрать 130 фунтов. Они пойдут на оформление документов, чтобы начать поиски работы.

"Многие люди не подают. Они уверенны, что деньги пойдут на наркотики или алкоголь, но теперь все изменится. Деньги будут идти через соцсотрудника и можно будет проследить, на что они потрачены".

Пока это пилотный проект. И в нем участвуют всего двое бездомных. Но если все пройдет успешно - система охватит больше людей, ночующих на улицах.

Проблема с бездомными в Британии не нова. С каждым годом становится все больше людей без крыши над головой. Сейчас в стране около 300 тысяч таких - это каждый двухсотый житель. И вряд ли безналичные переводы людям на улицах решат эту проблему на глобальном уровне. Но вполне возможно, что хотя бы несколько бездомных опять встанут на ноги.