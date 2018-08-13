Французькі винороби створили вино блакитного кольору [ Редактировать ]
У французькій комуні Сет набирає популярності вино блакитного кольору. Розробники запевняють, виготовляють його лише з натуральних складників. Що саме надає напою такий незвичний колір - дивіться далі.
У французькій комуні Сет з'явився новий вид вина - блакитного кольору.
"Навіть не скажу вам, як воно смакує - як біле чи як рожеве. Але приємне. Дуже незвичне, складно описати", - ділиться враженнями Клара Аудрет, місцева жителька.
"Щось мені воно нагадує, якийсь фрукт. Може, це навіть смак дитинства, щось схоже. Я б сказав: червоний фрукт - вишня чи малина", - говорить Фредерік, місцевий житель.
Це блакитне вино з південної частини іспанської Альмерії закупив французький підприємець Рене Ле Беїл. Його виготовляють за спеціальним рецептом.
"Вино на сто відсотків виготовлене з винограду сорту Шардоне - разом із червоними шкірками. У них є природний пігмент - антоцианін. Фільтруючи напій, ви отримуєте блакитне вино", - запевняє Рене Ле Беїл, комерційний директор марки блакитного вина.
Загалом у підприємця 35 тисяч пляшок цього напою. За одну просить 12 євро. Планує продати всі за 2 місяці. Адже вже зараз у ресторанах на узбережжі комуни Сет - ажіотаж.
"Ми замовили дуже багато пляшок блакитного вина за останні два чи три тижні. Не можу назвати точної цифри, але ми замовляємо його щодня. Серед відвідувачів на нього неабиякий попит", - стверджує Джулі Міссерей, власниця ресторану.
Крім цього, Ле Беїл отримує замовлення на блакитне вино з усієї Франції, Бельгії та Німеччини.
"Без сумнівів, блакитний - відтепер новий колір вина. Попри те що, за словами виноробів, його виготовляють з натурального пігменту, на мою думку, таке вино вимагає певних технологій. Ви можете виготовити вино, яке захочете - оранжеве, зелене. Нинішні технології - необмежені", - переконаний Філіпп Делран, розповсюджувач вина.
В Іспанії блакитне вино виготовляють не вперше. Два роки тому місцевий стартап розробив схожий напій, проте він мав короткий термін зберігання. Вино ж, яке продає Рене, може зберігатися значно довше.
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