Ракетный эсминец 6-го флота США USS Carney вошел в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба флота.



"Операции судна в Черном море призваны повысить безопасность и стабильность на море", - говорится в сообщении.

"Прибытие Carney в Черном море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Время, проведенное здесь, поможет нам повысить оперативную совместимость с нашими партнерами и улучшить обмен информацией и опытом с ними", - заявил капитан Carney Тайсон Янг.

Месяц назад в Одесский порт прибывали еще два военных судна США.