13 українців постраждали у ДТП в Угорщині.

Одна людина - в комі. Травм зазнав і водій-угорець. Потерпілих доправили в найближчі лікарні. Для рятувальної операції задіяли чотири гелікоптери.

Аварія сталася на трасі в області Ноград. Автобус із пасажирами, що поверталися з Угорщини в Україну, з'їхав з дороги і перекинувся. Причини ДТП - з'ясовують.

"По головній дорозі №2 курсував мікроавтобус. Біля повороту в бік міста Ноутінч за не встановлених досі обставин він злетів у кювет і перекинувся. Постраждали 14 людей", - повідомив Томаш Нагел, прес-секретар обласної поліції Нограда.