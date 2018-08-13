13 українців постраждали у ДТП в Угорщині [ Редактировать ]
13 українців постраждали у ДТП в Угорщині.
Одна людина - в комі. Травм зазнав і водій-угорець. Потерпілих доправили в найближчі лікарні. Для рятувальної операції задіяли чотири гелікоптери.
Аварія сталася на трасі в області Ноград. Автобус із пасажирами, що поверталися з Угорщини в Україну, з'їхав з дороги і перекинувся. Причини ДТП - з'ясовують.
"По головній дорозі №2 курсував мікроавтобус. Біля повороту в бік міста Ноутінч за не встановлених досі обставин він злетів у кювет і перекинувся. Постраждали 14 людей", - повідомив Томаш Нагел, прес-секретар обласної поліції Нограда.
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