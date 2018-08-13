На Донбасі поранили двох армійців

Двоє наших військових дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Загалом за минулу добу бойовики 20 разів порушили режим тиші - з них 5 разів із важкого озброєння.

На Донеччині поблизу Павлополя, Мар'їнки та Зайцевого російські найманці атакували з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А захисники Кримського, Водяного та Лебединського потрапили під вогонь мінометів.