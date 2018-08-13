Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованих територіях нову російську військову техніку. Це десятки танків та артилерійських систем. Також уперше зафіксовані комплекси радіоелектронної боротьби, серед них "Красуха-2" і "Биліна". Їх виготовляють тільки у Федерації, зараз вони - на випробуванні. Більше про ситуацію на сході України - в нашому сюжеті.

"После того как моего мужа убили на огороде в 16 году, я здесь только днем нахожусь".

Тетянин будинок знову на лінії вогню.

"Мне соседка позвонила и сказала, что дом горит соседский. Страшно, а что делать. Здесь я жила с семьей, там родительский дом. Конечно страшно, поэтому ждем скорейшего мира", - говорить Тетяна, жителька Мар'їнки.

Фронт на околиці Мар'їнки несподівано спалахнув. За час хлібного перемир'я люди вже майже відвикли від звуків стрілянини. Знову взялися за городи. Над рядами огірків на стіні Оксаниного будинку - замазані цементом сліди від куль та осколків.

"В июле было тихо, сейчас опять начали - прилетает каждый день по несколько раз", - говорить Оксана, жителька Мар'їнки.

У ніч на восьме серпня безпілотник ОБСЄ зафіксував колони "КАМАЗів", що мчать із Росії до України. Кордон вони перетнули на окупованій ділянці. Що у фурах - невідомо. Але щойно вони прибули, бойовики почали гатити інтенсивніше і більшими калібрами. Міномети працювали навіть на тих напрямках, де тривалий час панувало затишшя. Імовірно, бойовикам підвезли боєприпаси.

"Вот это у них - масксети висят, вот отсюда перемещения идут в левую сторону, там звук техники - то ли загружают, то ли выгружают, копают - не видно там".

Противник всюди проводить ротацію - переконані піхотинці. Дедалі частіше вони помічають людей без форми. Тому вогонь не відкривають.

Голый торс без средств защиты - то есть, мы не знаем наши это, или не наши. Открывать огонь без средств защиты и без оружия ми не можем. Могут быть пленные, могут гражданские", - розповідає Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.

Хаотичним вогнем бойовики провокують наших військових. Чекають відповіді, щоб підставити їх під приціл снайпера.

"Снайпер перезаряжается - работает пулеметы. Отработали пулеметы - опять начинает работать снайпер, а пулеметы перезаряжаются", - розповідає Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Під час таких обстрілів за минулий тиждень на фронті загинули троє наших бійців. І якщо вогонь із піхотного озброєння армійцям є чим придушити, то мінометні розрахунки дістати з дозволеної зброї складно.

"Одна точка у них за мостом по идее, а вторая точка - по прямой за бугром. Так быстро переехать не могли - мы б заметили, так что, получается, два было миномета", - переконаний Максим, військовослужбовець Збройних сил України.

Бойовики щодня дедалі більше розширюють географію мінометних атак. Снаряди розриваються і на Луганському, і на Донецькому напрямку. На Приморському ж - на вогневі позиції вивели 120 калібр.