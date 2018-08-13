Польські поліцейські перевтомилися на роботі [ Редактировать ]
Усі поліцейські польського містечка Камінь-Поморський пішли на лікарняний через... хронічну втому.
Схожа ситуація і в двох районах міста Щецин. У поліції пояснюють - це не страйк. Така ситуація склалася через недостатню кількість кадрів на дільницях.
У літній період більшість правоохоронців беруть відпустку. Решта ж вимушені працювати понад норму. І через перевтому тепер не можуть виконувати свої обов'язки.
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