У Польщі від перевтоми пішли на лікарняний поліцейські

Усі поліцейські польського містечка Камінь-Поморський пішли на лікарняний через... хронічну втому.

Схожа ситуація і в двох районах міста Щецин. У поліції пояснюють - це не страйк. Така ситуація склалася через недостатню кількість кадрів на дільницях.

У літній період більшість правоохоронців беруть відпустку. Решта ж вимушені працювати понад норму. І через перевтому тепер не можуть виконувати свої обов'язки.