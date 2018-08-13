Бебі-бум у Василівському зоопарку на Запоріжжі. Днями там народилося 4 левенят і стільки ж перських леопардів. Хто няньчиться з малюками в звіринці, де сьогодні мешкає понад тридцять хижаків сімейства котячих - розкажуть наші кореспонденти.

Щоб нагодувати цих прудких кошенят, у господаря зоопарку - в прямому сенсі - не вистачає рук. За пляшку з молоком тут - недитяча боротьба.

"Вот это уже хищники с первого дня от рождения. Вот они уже друг другу расцарапывают мордени. Они уже каждый из них сейчас хочет с кем-то подраться из-за еды".

Утім, коли маленький хижак ситий, він значно поступливіший, - каже Олександр.

"Для того, чтобы они были более социальными, их нужно выкармливать самим. То есть три недели их кормила мама. И вот уже неделю кормим мы. Но слово кормим, это как-то видите, с боями происходит", - розповідає Олександр Пилишенко, власник Василівського центру реабілітації диких тварин.

Ці перські леопарди - не єдине поповнення в зоопарку. На грудному вигодовуванні зараз четверо левенят. Вдача в них спокійна - можна і на руках потримати, і погладити. Але - недовго.

"Ну вот реально, 2,5-3 месяца - это просто маленькая катастрофа становится. Они не понимают, что они большие, царапучие, прыгают на голову, там царапаются, кусаются. В общем, становятся чем-то неуправляемым и страшным. А пока конечно - няшечки", - говорить Олександр Пилишенко, власник Василівського центру реабілітації диких тварин.

Олександр Пилишенко та його центр реабілітації диких тварин прославився 7 років тому. Тоді, в серпні 2011 року, він на місяць пішов жити в клітку до хижаків і прийняв пологи у левиці.

"Звезда экрана. Смотри, смотри, какой лев".

Лише в цьому зоопарку народилося вже понад шістдесят левів. А крім них - ще десятки інших хижаків. Вихованці з Василівки живуть у Туреччині, Ірані, Арабських Еміратах, Франції. Можливо, Україну покине і це левеня. Коли підросте. А поки що йому потрібен ретельний догляд. Наприклад, щоденний педикюр.

"И вот он вот так вот, аккуратненько, ему подтачиваем. Конечно же, ему не очень нравится, ему хочется бегать, а тут такие процедуры, как у всех маленьких деток - это не в плане", - розповідає Олена Пилишенко, власниця Василівського центру реабілітації диких тварин.

Із дня на день у Василівському зоопарку буде нове поповнення. Приплоду чекає ще одна пара левів.