У Каліфорнії вирує найбільша за всю історію країни пожежа

Шість нових лісових пожеж спалахнуло в Сполучених Штатах минулими вихідними. Нині по всій країні зафіксовано близько ста осередків займання. Горить територія площею понад шість сотень гектарів.

З вогнем борються 30 тисяч пожежників. Зокрема й із-за кордону - Австралії та Нової Зеландії. Найбільше стихія вирує в Каліфорнії. Нинішня пожежа в штаті - найбільша з усіх зафіксованих в історії.