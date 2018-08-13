У Каліфорнії вирує найбільша за всю історію країни пожежа [ Редактировать ]
Шість нових лісових пожеж спалахнуло в Сполучених Штатах минулими вихідними. Нині по всій країні зафіксовано близько ста осередків займання. Горить територія площею понад шість сотень гектарів.
З вогнем борються 30 тисяч пожежників. Зокрема й із-за кордону - Австралії та Нової Зеландії. Найбільше стихія вирує в Каліфорнії. Нинішня пожежа в штаті - найбільша з усіх зафіксованих в історії.
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