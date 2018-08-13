У Сирії вибухнув житловий будинок [ Редактировать ]
У сирійському місті Сармада в провінції Ідліб злетів у повітря 5-поверховий житловий будинок. Загинуло щонайменше 39 мирних жителів, з них 12 - діти.
Під завалами залишаються десятки людей. У підвалі будинку був склад зброї, здетонувало кілька снарядів. За даними Сирійського центру моніторингу, склад належав торговцю зброєю, пов'язаному з терористичним угрупованням "Аль-Каїда".
по теме
Взрыв в Сирии: десятки погибших и раненых
Взрыв прогремел на первом этаже жилого здания - там был оружейный склад джихадистской группировки
В Сирии от мощного взрыва погибли 32 человека
В районе Сермада сирийской провинции Идлиб утром, 12 августа, произошли мощные взрывы, погибли не менее 32 человек, 45 ранены
В Харькове взорвался жилой дом (фото)
Квартира, в которой произошло возгорание, сдавалась в аренду
Под Солсбери прогремел мощный взрыв, есть жертвы
Один человек погиб, еще один остается в критическом состоянии после взрыва на заводе военного оборудования неподалеку от Солсбери.
Под Луганском ракетой взорвали авто с украинскими военными
На Донбассе произошло смертельное ЧП: ракета боевиков попала в автомобиль с украинскими бойцами