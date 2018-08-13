Один український військовий поранений сьогодні вранці на Донбасі. Ще двоє - зазнали бойових травм напередодні.

Окупанти майже шість десятків разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Атакували з гранатометів та кулеметів, а на окремих напрямках - застосовували БМП та протитанкові керовані ракети. Зокрема, били по околицях Кримського, Новотошківського, Золотого та Майорська.

Від початку цієї доби найманці вісім разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил біля Водяного та Широкиного.