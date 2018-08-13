Бійкою, затриманнями і кримінальними провадженнями закінчилися нелегальні нічні перегони в Рівному. Все відбувалося на парковці одного з торгових центрів, яку облюбували місцеві дрифтери-любителі. Про все докладніше - розкажуть наші кореспонденти.

Ось вони - нічні розваги рівненських дрифтерів. І в будні, і у вихідні - паркувальна зона одного з торгових центрів перетворюється на майданчик для перегонів.

"Раніше там приїжджали хлопці на "Жигулях" і просто спілкувалися, ніхто не крутив, потім це все переростало у все більше, з'являються люди, які захоплюються цим. Вони розуміють, що їм за це нічого не буде", - розповідає Віталій, автолюбитель.

Мешканці сусідніх будинків скаржаться: втомилися від реву моторів і скрипу гальм.

"Навіть без глушника ганяють. Це ж неможливо! Хочуть при такій погоді вікна повідкривати, щоб свіже повітря зайшло, бо поспати треба".

Субота, 11 серпня. На парковці біля торгового центру, крім автогонців - жителі найближчих будинків. Просять дрифтерів не шуміти. Поліція бере територію в оточення. Спочатку - все мирно. Та ось на парковку проривається бус. Кілька віражів - і поліція поривається зупинити дрифтера. Той - таранить поліцейський "Пріус" і продовжує рух вже із копом на капоті.

Та раптом на парковці з'являється близько сотні невідомих у балаклавах. Битами вони розтрощили два припарковані автомобілі, розповідають очевидці. Хто ці люди - досі невідомо ні дрифтерам, ні поліцейським.

"Постраждали автомобілі людей, які взагалі не мають відношення ні до дрифту, ні до нелегальних змагань, ні до зборів", - говорить Юрий Компанец, свідок.

У копів теж втрати - два розбитих "Пріуси" і троє травмованих патрульних.

"У нас є одна затримана особа, яка чинила опір працівникам поліції, яка пошкодила протаранила поліцейське авто. Відповідно щодо нього порушено кримінальне провадження погроза або насильство працівнику правоохоронного органу. Також в результаті цих дій був складений один адмінматеріал", - повідомив Антон Крук, начальник відділу комунікації ГУ НП у Рівненській області.

Перегони - незаконні, нагадують дрифтерам у поліції. І - обіцяють:

"Вже неодноразово складалися адміністративні матеріали. На майбутнє буде набагато більш жорсткіше і комплексне реагування", - заявив Сергій Мерчук, голова управління патрульної поліції в Рівненській області.

Таких ситуацій не було б, якби в автогонців був майданчик для тренувань, нарікають любителі екстриму. Та поки що спеціального треку для перегонів - немає. І місцеві сподіваються, що поліція таки вгамує дрифтерів.