В ночь на понедельник, 13 августа, люди могли наблюдать пик самого масштабного звездопада года - метеорного потока Персеид.

Плотность потока составляла 60-70 метеоров в час, можно было увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую минуту.

Такой звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика, а затем падает.

Ранее мы сообщали, что NASA запустило зонд для исследования Солнца.