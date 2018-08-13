Звездопад 2018: фото метеорного потока Персеид [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 13 августа, люди могли наблюдать пик самого масштабного звездопада года - метеорного потока Персеид.
Плотность потока составляла 60-70 метеоров в час, можно было увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую минуту.
Такой звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика, а затем падает.
Ранее мы сообщали, что NASA запустило зонд для исследования Солнца.
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