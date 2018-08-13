Популярный музыкант перенес инсульт [ Редактировать ]
Основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов призвал молиться за здоровье музыканта Николая Носкова, который перенес инсульт.
Об этом он рассказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom.
"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", - сказал Белов.
Ранее мы сообщали, что Анджелина Джоли экстренно госпитализирована с психическим расстройством.
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