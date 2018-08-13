26 нагород здобула українська збірна на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. Серед них - усі легкоатлетичні дисципліни, а також плавання, стрибки у воду, спортивна гімнастика і велоспорт.

Українці завоювали 8 золотих, 13 срібних і 5 бронзових нагород. У підсумку команда посіла 8 місце.

Нагадаємо, цьогоріч змагання приймали аж три міста: Глазго, Единбург і Берлін.