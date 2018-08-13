У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор з дітьми [ Редактировать ]
У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор. Травмовані 27 людей. З них - майже половина - діти. Шестеро постраждалих у важкому стані.
За попередніми даними, трактор з причепом "не вписався" у поворот, коли віз туристів. "Тракторний тур" - частина місцевого атракціону "Кукурудзяний лабіринт". Він має неабияку популярність, торік його відвідали понад 20 тисяч людей. Катання на тракторі називають пародією на американські гірки.
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