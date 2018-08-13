Контабандисты организовали "фейковую атаку" на Гройсмана - СМИ [ Редактировать ]
Контрабандисты леса предлагают некоторым СМИ за деньги разместить фейковые материалы против премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы Кабинета министров Василий Рябчук.
"Говорят, что дураки не способны учиться. Поэтому вечно остаются в дураках. И все, кто занимается в нашей стране схемами, не от большого ума пытаются каждый раз использовать свои нелепые методы. Вот и сегодня, снова получил инфу от коллег, что к их изданию обращались "схемщики", которые крышуют контрабанду леса, чтобы завтра за деньги разместить очередную порцию заказных материалов против Премьера. Снова одними и теми же словами, снова те же агентства, все, как и в прошлый раз", – отметил Рябчук.
Он выразил убеждение, что заказчикам распространения фейков не удастся этого сделать из-за за честной позиции большинства коллег. "Уверен, что и в этот раз заказчики – контрабандисты окажутся в дураках из-за честной позиции подавляющего большинства коллег-журналистов и редакторов. Против нас воюют темными нечестными способами, а значит команда премьера все делает правильно!", – добавил Рябчук.
Это уже не первая попытка распространить заказные материалы против премьер-министра, о которой заявлял Василий Рябчук. Ранее он уже сообщал о том, что владеет информацией от коллег-журналистов об обращении к ним людей с предложением за деньги разместить заказные материалы, которые должны были бы компрометировать Владимира Гройсмана.
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