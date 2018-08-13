У Румунії не вщухають масові протести [ Редактировать ]
У Румунії третій день поспіль не вщухають масові протести. Напередодні під будинком уряду у Бухаресті зібралися близько 15 тисяч мітингарів. Вимагають відставки уряду соціал-демократичної партії на чолі з прем'єркою Віорікою Денчіле. Їх звинувачують у корупції.
Нагадаємо, у перший день виступів - минулої п'ятниці - поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети. Постраждали близько півтисячі людей. На вимогу президента, генпрокуратура Румунії відкрила справу щодо дій правоохоронців під час акції протесту.
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