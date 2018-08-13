На Волині українські та іноземні волонтери взялися відновлювати територію місцевого музею історії сільського господарства. До полудня працюють, а по обіді вирушають на майстер-класи та екскурсії. Заразом на практиці ознайомлюються з культурою і побутом Волині.

"Фарбую ці стовпи першим шаром, потім наноситиму ще другий".

Яна Козубскі приїхала з Німеччини. Щороку на канікулах дівчина працює волонтером. Захопилась малярством.

"Я ніколи не мала досвіду в цьому ремеслі, тому мене це захоплює. Дуже сподобався цей музей - це чудова нагода ознайомитися із сільською архітектурою України", - говорить Яна Козубскі, волонтерка з Німеччини.

А волонтери зі Словаччини та Франції укріплюють основи опор брами. Антуан цементує, а Віктор підмуровує бетонні плити:

"Робота цікава, але маєш бути фізично підготовленим. Потрібно вміти працювати з цементом, облицювальним каменем, аби потім споруда гарно виглядала".

Восьмеро людей, які приїхали із Німеччини, Франції, Туреччини, Мексики, Чехії та Словаччини, - реставрують волинський музей-скансен. Кажуть, для них ця робота ще й пізнавальна. Адже тут столітні хати, господарські споруди, млин та інші будівлі посеред дендропарку відтворюють давнє українське село.

"Я бачила старі будинки в багатьох країнах, але таких автентичних, як тут, - ніде і ніколи. Вражає, що тут жили по десятеро людей і спали на підлозі", - вражена Яна Козубскі, волонтерка з Німеччини.

"Мені подобається цей музей. У Франції в нас є кількасотлітні руїни, які вважають історичними пам'ятками, але аналогів такого музею немає", - запевняє Антуан Сюґіта, волонтер із Франції.

Волонтерська місія у волинському скансені працює вже другий рік. Інвесторів музей не має, тому допомозі благодійників тут раді.

"Музей не фінансується, а лише дотується обласною радою на 1/3 наших потреб. Нашими силами ми не зможемо впоратися. Коли музеїв-скансені у Польщі є 26, у нас є 7. І там працює в такому музеї, як у Любліні - 78, а в нас працює лише 12", - говорить Олександр Середюк, директор музею-скансену "Козацький зимівник" у селі Рокині.

Координує роботу волонтерів - подружжя Валерій та Галина. Саме за їхнього сприяння і почав працювати волонтерський табір.

"Зараз особливого ажіотажу до України немає. Якщо в минулі роки, років 10-15 тому до нас приїжджали 100 і більше волонтерів різних таборів у різні регіони України, то зараз дуже мало подається заявок", - говорить Валерій Бідношей, заступник голови благодійної організації Всеукраїнської організації молодіжного співробітництва "Альтернатива В".

Волонтери пробули на Волині два тижні. Побілили, пофарбували, прибрали територію музею. А ще - побували на безлічі екскурсій та майстер-класів. Зокрема, навчилися ліпити вареники. Адже ця традиційна українська страва їм сподобалася найбільше.