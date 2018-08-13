Кухня - место, где постоянно происходят активные движения, поэтому посуда и некоторые предметы бытовой техники быстро пачкаются и отмыть их не всегда простое задание. Однако есть несколько секретов, которые помогут быстро избавиться даже от самых сильных загрязнений. Об этом пишет "Лайфхакер".

1. Микроволновка

Не тратьте время, пытаясь отмыть микроволновку вручную. Очистите ее с помощью пара. Разрежьте пополам лимон, положите в миску и выдавите сок . Добавьте туда же 100 мл воды. Разогревайте эту смесь в течение трех минут или пока жидкость не закипит. Оставьте миску с лимонной водой в микроволновке на пять минут.

Под воздействием пара жир и нагар размягчатся, останется только стереть их тряпкой. Не забудьте про вращающуюся тарелку и боковые стенки. Если загрязнение очень сильное, попробуйте другие способы.

2. Блендер

Чтобы не возиться с ножом блендера, налейте в чашу горячей воды, добавьте немного жидкого мыла и запустите, как при готовке. Нож отмоется сам. Время от времени чистите его более тщательно губкой, чтобы точно не оставалось частичек пищи.

3. Кофеварка

Мойте съемные части после каждого использования. А раз в месяц чистите их более тщательно. Для этого налейте в резервуар для воды смесь уксуса с водой в соотношении 1 : 1. Включите кофеварку, остановите в середине цикла и оставьте на полчаса. Потом снова запустите. Вылейте смесь, замените фильтр и дважды запустите цикл просто с водой.

4. Мультиварка

Если в мультиварке скопился налет, который не отмывается губкой, пора почистить ее как следует. Налейте в нее немного средства для мытья посуды, добавьте 30 г соды и воду. Закройте крышкой и включите мультиварку на 1-4 часа на самой высокой температуре.

5. Тостер

Не забывайте очищать поддон для крошек. Если он съемный, выньте его и вымойте теплой водой. Если нет, переверните тостер и аккуратно вытряхните крошки. Чтобы почистить тостер изнутри, воспользуйтесь кистью для смазывания выпечки. Затем протрите его снаружи влажной тряпкой с мягким чистящим средством. Если поверхность стальная, добавьте небольшое количество уксуса для блеска.

6. Конфорки

Если у вас газовая плита, прочистите отверстия конфорок иголкой или разогнутой скрепкой. Замочите все съемные части в горячей мыльной воде. Потом тщательно прополощите их и высушите. Протрите варочную панель влажной тряпкой. Она не должна быть слишком мокрой, чтобы вода не попала в горелки.

Не забывайте, что конфорки электрических плит нельзя погружать в воду. Чтобы очистить их от нагара, смешайте соду с водой до состояния кашицы и используйте эту смесь.

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