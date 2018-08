YouTube работает уже 13 лет. В первый же год запуска платформы на сайте появился первый ролик с миллионом просмотров - реклама Nike с футболистом Роналдиньо. В 2012 году был опубликован клип Gangnam Style от PSY, который раньше всех набрал миллиард просмотров.

Но видео на песню корейского исполнителя уже давно не самое популярное в видеосервисе, хотя все еще держит планку. Ниже - 15 самых просматриваемых роликов за всю историю YouTube.

15. Major Lazer, DJ Snake, MØ - Lean On

2,36 миллиарда просмотров

Lean On - электронный танцевальный трек, занявший первые позиции в чартах многих стран, включая Австралию, Нидерланды и Финляндию. Песня также побывала на верхних строчках хит-парадов США и Великобритании.

Большая часть клипа была снята в индийском штате Махараштра. Но съемки отдельных кадров велись в Стокгольме.

14. Адель - Hello

2,37 миллиарда просмотров

Хит Hello стал главным синглом третьего альбома Адель, получившего простое название "25". Это первая песня, цифровая копия которой в США разошлась за неделю миллионным тиражом.

Клип на песню был первым в мире, снятым в формате IMAX. А на музыкальном видеосайте Vevo он раньше всех набрал 100 миллионов просмотров.

13. Кэти Перри, Juicy J - Dark Horse

2,38 миллиарда просмотров

Очень близко к Hello расположилась песня Dark Horse. Но стоит отметить, что трек Кэти Перри находился на YouTube почти на 12 месяцев дольше. Так что в ближайшем будущем ранг клипа может упасть.

12. Эд Ширан - Thinking Out Loud

2,42 миллиарда просмотров

Эд Ширан - один из самых популярных исполнителей не только на YouTube, но и, например, в Spotify. В этом клипе он танцует с участницей американского шоу So You Think You Can Dance. Согласно некоторым данным, Ширану приходилось тренироваться по пять часов в день на протяжении нескольких недель, находясь при этом в туре.

11. Энрике Иглесиас, Дессемер Буэно, Gente de Zona - Bailando

2,54 миллиарда просмотров

Bailando вышла также на английском и португальском языках, но именно испанская версия привлекла наибольшее внимание. Более того, клип стал первым испаноязычным видео на YouTube, набравшим миллиард просмотров.

10. Кэти Перри - Roar

2,58 миллиарда просмотров

Кэти Перри - одна из исполнителей сразу с двумя клипами в списке. Roar - довольно стандартная поп-композиция, оказавшаяся тем не менее на первых строчках хит-парадов сразу в нескольких странах.

Когда песня вышла, фанаты обвинили Перри в копировании трека Brave Сары Бареллис. Последняя, впрочем, обвинений в плагиате не предъявила.

9. Тейлор Свифт - Shake it Off

2,61 миллиарда просмотров

Слова Haters gonna hate ("Ненавистники пускай ненавидят") увековечили Shake it Off и превратили песню в мировой хит. Некоторые даже считают, что именно из этого трека пошла популярная фраза, но на самом деле она берет начало как минимум в старом треке Playas Gon’ Play американской R&B-группы 3LW.

8. Maroon 5 - Sugar

2,7 миллиарда просмотров

Это видео - самое новаторское в списке. Группа объединилась с режиссером комедии "Незваные гости" Дэвидом Добкином. Вместе они разъезжали по всему Лос-Анджелесу, неожиданно врывались на свадьбы и ошарашивали молодоженов своим появлением.

Так клип и получился. На каждой свадьбе только один человек знал, что приедет какая-то группа, но какая именно - не сообщалось.

7. Джастин Бибер - Sorry

2,97 миллиарда просмотров

В топ-15 попала не некогда популярная Baby Бибера, а его хит 2015 года Sorry. Впрочем, несмотря на то что песня довольно запоминающаяся, клип на нее не заслуживает особого внимания. Видео целиком состоит из однообразных танцев на белом фоне.

6. Бруно Марс, Марк Ронсон - Uptown Funk

3,16 миллиарда просмотров

Uptown Funk, звучащая как фанк из 80-х, была самой популярной песней в США на протяжении 14 недель. Трек ухватил две премии "Грэмми" и одну BRIT Awards.

Эту композицию тоже обвинили в плагиате. Против Марса и Ронсона было подано пять разных исков. Два из них были урегулированы вне суда, а в результате одного официальный список исполнителей песни существенно расширился. Еще два дела рассматриваются до сих пор.

5. PSY - Gangnam Style

3,18 миллиарда просмотров

Трек стал настоящим феноменом. Он побывал на первых строчках чартов в 30 странах, танцевальные движения из клипа исполняли мировые лидеры и спортивные звезды. А генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал песню "толчком к миру во всем мире". Следующее творение PSY - Gentleman - оказалось далеко не таким популярным.

4. "Маша и Медведь" - "Маша плюс каша"

3,21 миллиарда просмотров

17-я серия детского мультсериала "Маша и Медведь" - самое популярное немузыкальное видео на YouTube, а также четвертое в этом списке. В этой серии чересчур активная девочка наварила очень много каши и накормила ей всех, кого только можно.

3. Эд Ширан - Shape of You

3,67 миллиарда просмотров

Эд Ширан присоединился к Кэти Перри и стал вторым исполнителем с двумя видео в списке. Shape of You - поп-песня с выразительными ямайскими мотивами. В клипе с музыкантом сыграли американская танцовщица Дженни Пегуски и бывший борец сумо Ямамотояма Рюта.

2. Уиз Халифа, Чарли Пут - See You Again

3,68 миллиарда просмотров

Трек из саундтрека к фильму "Форсаж 7" увековечивает память Пола Уокера, звезды популярной кинофраншизы. Уокер погиб в автокатастрофе в 2013 году, когда съемки картины еще велись. В оставшихся сценах Пола заменили его братья Калеб и Коди.

1. Луис Фонси, Дэдди Янки - Despacito

5,39 миллиарда просмотров

Реггетон-хит Despacito взлетел на верхушки хит-парадов в 47 странах, а еще в шести попал в топ-10. Это первая испаноязычная запись, добравшаяся до лидирующей позиции в американском чарте. Предыдущей была Macarena в 1996 году.

Клип на песню быстрее остальных набрал миллиард просмотров - всего за 97 дней. Gangnam Style на это потребовалось пять месяцев.

Ранее мы писали о том, как скачать видео с YouTube.