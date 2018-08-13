Сотни людей получили различные травмы в результате падения части деревянной конструкции на набережной во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino в испанском городе Виго.

Об этом сообщает Faro de Vigo.

Во время инцидента на побережье находилось много людей. В толпе возникла паника, что осложнило ситуацию и привело к дополнительным травмам. По последним данным, 266 человек пострадали, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.

Некоторые люди с платформы на набережной упали прямо в море, откуда их доставали водолазы и экстренные группы.

По данным полиции, погибших в результате инцидента, произошедшего около полуночи, нет.

Ранее мы сообщали о двоих пенсионерах, которые сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль.