На фестивале платформа с людьми обвалилась в море: сотни пострадавших (видео) [ Редактировать ]
Сотни людей получили различные травмы в результате падения части деревянной конструкции на набережной во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino в испанском городе Виго.
Об этом сообщает Faro de Vigo.
Во время инцидента на побережье находилось много людей. В толпе возникла паника, что осложнило ситуацию и привело к дополнительным травмам. По последним данным, 266 человек пострадали, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.
Некоторые люди с платформы на набережной упали прямо в море, откуда их доставали водолазы и экстренные группы.
По данным полиции, погибших в результате инцидента, произошедшего около полуночи, нет.
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