В сети появились новые фото Керченского моста, построенного оккупантами. Пользователи сразу же раскритиковали снимки и высмеяли "загруженность" этого моста.

Снимки опубликованы в Twitter на странице крымского блогера RoksolanaToday&Крым.

"Вчерашний бешеный трафик с моста. Середина августа - высокий сезон же...", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Керченский мост снова под угрозой.