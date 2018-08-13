Керченский мост высмеяли в сети (фото) [ Редактировать ]
В сети появились новые фото Керченского моста, построенного оккупантами. Пользователи сразу же раскритиковали снимки и высмеяли "загруженность" этого моста.
Снимки опубликованы в Twitter на странице крымского блогера RoksolanaToday&Крым.
"Вчерашний бешеный трафик с моста. Середина августа - высокий сезон же...", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Керченский мост снова под угрозой.
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