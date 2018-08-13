Немає дріб'язку на милостиню? Можна карткою. Безхатченки в Оксфорді переходять на новий рівень жебрацтва - безготівковий розрахунок. Це - експеримент доброчинної організації. Як він працює - з'ясовували наші британські кореспонденти.

Це Террі. Він жебракує на вулицях Оксфорда вже кілька років. Останнім часом люди дедалі частіше проходять повз - просто немає дрібних грошей. Готівкою в Британії сьогодні майже ніхто не розраховується. Але тепер охочі допомогти Террі можуть зробити це навіть без монет у кишені. Лише відсканувавши його QR-код камерою мобільного телефону. І одразу ж отримати інформацію про Террі.

"Тривалий час я працював вантажником, але кілька років тому стосунки з моєю партнеркою зіпсувалися. Ситуація ускладнилася, і я опинився на вулиці. Дуже хочу повернутися до стабільного життя".

Та не все так просто. Безхатченкам допомагають заробляти більше, але самі вони не зможуть розпоряджатися пожертвами. Соцпрацівники благодійної організації спочатку визначають мету збору грошей. А потім переказують зібрану суму конкретно на цю мету.

"В Оксфорді особливо гостро стоїть проблема з безпритульними. І безготівкові подаяння можуть дати їм стимул збирати гроші на конкретні цілі, як-от: освітні курси, перекваліфікацію, купівлю спецодягу для роботи", - стверджує Пол Робертс, голова організації з працевлаштування.

Террі, наприклад, хоче зібрати 130 фунтів. Вони підуть на оформлення документів, щоб почати пошуки роботи.

"Багато людей не жертвують. Вони впевнені, що гроші підуть на наркотики чи алкоголь, але тепер ситуація зміниться. Гроші йтимуть через соцпрацівника і можна буде простежити, на що вони витрачені".

Поки що це пілотний проект. І в ньому беруть участь лише двоє безхатченків. У разі успішного результату - система охопить більше людей, які ночують на вулиці. А число таких у Британії щороку зростає. На сьогодні це близько трьохсот тисяч, тобто кожен двохсотий житель.