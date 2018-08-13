В четверг, 9 августа, в Запорожье, на улице Вишневского, женщина упала вместе с балконом. Об этом сообщает сайт города, ссылаясь на слова пользователя Александра Жучкова.

В результате обрушения женщина получила перелом ноги. Ее доставили в городскую больницу №9.

Ранее мы писали о том, что в Киеве с балкона выпал голый мужчина.