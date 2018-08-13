Успенский пост в 2018 году длится всего две недели: с 14 по 28 августа. Однако этот пост считается таким же строгим, как и Великий пост.

Мы собрали календарь питания на каждый день, что можно есть в Успенский пост.

Инфографика: Константин Семенов

Питание в Успенский пост по дням

Понедельник, среда и пятница

Придерживайтесь сухоедения, то есть разрешено принимать пищу без термической обработки, без добавления большого количества специй, растительного масла.

Запрещено есть мясо и рыбу.

Вторник и среда

В эти дни Успенского поста можно употреблять горячую пищу.

Суббота и воскресенье

В рацион можно добавлять растительное масло и пить немного сухого красного вина (оно считается растительным продуктом).

На период Успенского поста выпадает несколько праздников, один из которых Медовый Спас, который отмечается 14 августа. В этот день принято приносить в церковь мед и мак для освящения. В этот праздник допускается употреблять в пищу плоды нового урожая.

На Яблочный Спас, которой празднуют 19 августа, после освящения в церкви плодов их можно есть сырыми и готовить из них различные блюда.

Успенский пост заканчивается праздником Успения Богородицы 28 августа. В этот день можно употреблять блюда из рыбы. Если же Успение выпадает на среду или пятницу, то выходить из поста можно только на следующий день.

Узнайте также, что нельзя есть в Успенский пост.