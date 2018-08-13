Успенский пост 2018: календарь питания на каждый день (инфографика) [ Редактировать ]
Успенский пост в 2018 году длится всего две недели: с 14 по 28 августа. Однако этот пост считается таким же строгим, как и Великий пост.
Мы собрали календарь питания на каждый день, что можно есть в Успенский пост.
Инфографика: Константин Семенов
Питание в Успенский пост по дням
Понедельник, среда и пятница
Придерживайтесь сухоедения, то есть разрешено принимать пищу без термической обработки, без добавления большого количества специй, растительного масла.
Запрещено есть мясо и рыбу.
Вторник и среда
В эти дни Успенского поста можно употреблять горячую пищу.
Суббота и воскресенье
В рацион можно добавлять растительное масло и пить немного сухого красного вина (оно считается растительным продуктом).
На период Успенского поста выпадает несколько праздников, один из которых Медовый Спас, который отмечается 14 августа. В этот день принято приносить в церковь мед и мак для освящения. В этот праздник допускается употреблять в пищу плоды нового урожая.
На Яблочный Спас, которой празднуют 19 августа, после освящения в церкви плодов их можно есть сырыми и готовить из них различные блюда.
Успенский пост заканчивается праздником Успения Богородицы 28 августа. В этот день можно употреблять блюда из рыбы. Если же Успение выпадает на среду или пятницу, то выходить из поста можно только на следующий день.
Узнайте также, что нельзя есть в Успенский пост.
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