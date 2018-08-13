Ники Минаж выпустила альбом "Queen", в котором исполнила песню вместе с Labrinth и Эминемом. Трек называется "Majesty". Один из читателей издания Genius подсчитал, что в "Majesty" Эминем прочитал 123 слога за 12 секунд.

Таким образом, исполнитель побил собственный рекорд по скорости читки, установленный в композиции "Rap God" 2013 года.

Genius подтвердило эти расчеты. Издание уточняет, что в "Majesty" Эминем произносил 10,3 слога в секунду, в "Rap God" - 9,6.

"Rap God" до сих пор занесенный в книгу рекордов Гиннесса по количеству слов в песне. Там их 1560!

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