12 секунд: Эминем побил собственный рекорд [ Редактировать ]
Ники Минаж выпустила альбом "Queen", в котором исполнила песню вместе с Labrinth и Эминемом. Трек называется "Majesty". Один из читателей издания Genius подсчитал, что в "Majesty" Эминем прочитал 123 слога за 12 секунд.
Таким образом, исполнитель побил собственный рекорд по скорости читки, установленный в композиции "Rap God" 2013 года.
Genius подтвердило эти расчеты. Издание уточняет, что в "Majesty" Эминем произносил 10,3 слога в секунду, в "Rap God" - 9,6.
"Rap God" до сих пор занесенный в книгу рекордов Гиннесса по количеству слов в песне. Там их 1560!
Ранее мы писали о том, что дочь Эминема шокировала откровенным снимком.
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