Убийство в ломбарде Киева: опубликовано видео происшествия [ Редактировать ]
В воскресенье, 12 августа, трое налетчиков в Киеве совершили вооруженный налет на ломбард, при этом убив охранника магазина.
Видеозапись, на которой зафиксирован непосредственно сам момент ограбления ломбарда, телеканалу "112 Украина" прислал очевидец событий.
Мужчина за кадром говорит, что слышит громкие выстрелы. После этого он зафиксировал, как вооруженные грабители в масках и с большой сумкой бегут по улице.
Как сообщалось, в Киеве в районе станции метро "Нивки" трое мужчин застрелили охранника и ограбили ломбард.
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