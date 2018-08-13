Киевспецтранс готов построить новый завод по переработке мусора за два года – Андрей Грущинский [ Редактировать ]
При поддержке властей, Киев может получить новый мусороперерабатывающий завод уже через два года. Об этом в интервью изданию "Новое время" заявил председатель правления предприятия Киевспецтранс Андрей Грущинский.
"Полгода на изготовление проекта, год – на общестроительные работы, изготовление специального оборудования. В целом – два года на введение в эксплуатацию", - пояснил он.
Он сообщил, что на собрании акционеров предприятия Киевспецтранс 23 июля он сделал доклад и обратился с предложением создать современный мусороперерабатывающий комплекс. "Мою инициативу поддержали и направили в КГГА соответствующее письмо с предложением рассмотреть возможность строительства завода по переработке твердых бытовых отходов", - сообщил он.
По его словам, о месте строительства говорить ещё рано. "Место будет определяться в соответствии с техническими требованиями к новому предприятию. Также будет учтено целевое назначение земли. Мощности нового завода по переработке ТБО должны быть 450 тыс. тонн или больше", - пояснил он.
Он отметил, что переработка – это отсутствие экологических рисков в будущем, то есть, то, что дороже любых денег.
"Переработка твердых бытовых отходов (ТБО) – это не добыча определенных товарных позиций, которые можно дорого продать. Это – превращение источников потенциальной опасности и вреда для окружающей среды в инертные остатки. Закономерно, что процесс переработки мусора должен оплачиваться. Но одна из задач, которую он решает, – обеспечение безопасности окружающей среды и исключение негативного влияния на здоровье людей", - подчеркнул Андрей Грущинский.
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