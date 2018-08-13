Грабители ювелирного магазина в Шевченковском районе Киева, из которого они вынесли украшений на сумму около 5 млн гривен и застрелили охранника, говорили между собой на иностранном языке и тщательно спланировали свою операцию. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника ГУ Нацполиции в городе Киеве Виктор Нечитайло, пишет пресс-служба Нацполиции.

"Нападавшие вели себя вызывающе и, к сожалению, в результате этого нападения погиб охранник. Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что разбойники четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали во время нападения, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, применили во время разбоя", - отметил Нечитайло.

При этом полицейский отметил, что нападавшие - не украинцы.

"Между собой они общались на иностранном языке, а до охранника и продавца один из них обращался на русском", - сказал он. Он отмечает, что их поведение дает основания полагать, что они предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения автомобиля, ведь когда двигались по территории гаражного кооператива, прикрывали лица, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Со слов свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения инвентаризации", - отметил Виктор Нечитайло.

Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство? максимальный срок - до 15 лет) и ч. 4 ст. 187 (Разбой, тоже максимальная санкция - 15 лет).

За убийство охранника и нападение на ювелирный магазин злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщалось, в Киеве в районе станции метро "Нивки" трое мужчин застрелили охранника и ограбили ломбард.