14 августа православные и грекокатолики отмечают первый Медовый Спас, или Маковея. В этот день принято готовить блюда из мака и меда. Мы собрали для вас несколько рецептов традиционных блюд.

Коржи с маком

Что нам понадобится:

1 стакан кефира

2,5 ст. ложки сахара

500 г муки

1 яйцо

1 щепотка соли

0,5 ч. ложки соды

100 г мака

2 ст. ложки кипяченой воды

мед

Как готовить коржи с маком:

В посуде смешать кефир, яйцо, соль и 2 столовых ложки сахара. Затем добавить 3 столовых ложки муки еще раз хорошенько перемешать. Потом добавляем соду и вновь мешаем, еще немного муки, пока тесто не станет воздушным. Добавить оставшуюся муку и вымесить тесто, которое может немного липнуть к рукам. Главное - оно не должно быть жидким. Разделить тесто для коржей на две части, раскатать их (но не чересчур тонко), поставить вилкой дырочки и выложить на противень. Заранее ножом нарисовать поверх теста клетку, чтобы после выпекания их было удобно ломать. Выпекать коржи 10-15 минут при температуре 180 градусов, до золотистой корочки. Оставить коржи охлаждаться. Теперь приступаем к маку - его нужно залить кипятком, дать настояться в течении 2 часов. Затем слить воду и растереть мак (можно воспользоваться помощью блендера), постепенно добавляя в него воду. Добавить мед по вкусовым предпочтениям. Остывший корж поломать на кусочки, сложить в глубокую миску и залить маковой смесью. Дать коржам время пропитаться, чтобы они стали мягкими и сочными. По желанию, добавить мед.

Блинчики с маком и медом

Ингредиенты для начинки:

Мак - 200 г;

Мед - 2 ст. ложки;

Молоко - 100 мл;

Сливочное масло - 100 г;

Ванильный сахар - 7 г.

Ингредиенты для блинов:

Мука - 200 г;

Молоко - 0,5 л;

Яйца - 2 шт.;

Сахар - 1 ст. ложка;

Растительное масло - 3 ст. ложки;

щепотка соли.

Способ приготовления блинчиков с маком и медом:

Чтобы приготовить маковую начинку, нужно запарить мак кипятком в течение 10-15 минут, затем слить воду. Дайте маку остыть и разотрите его до перетертого состояния. Добавьте мед и ваниль. Взбейте яйца с сахаром, солью и добавьте ваниль. К яйцам влейте молоко, растительное масло и перемешайте. Добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комочков. По консистенции тесто должно получиться, как жидкая сметана. Хорошо разогретую сковороду смажьте подсолнечным маслом и налейте на середину тесто, равномерно распределите его тонким слоем по дну сковороды. Жарьте блин с двух сторон, пока не подрумянится. Положите в блин маковую начинку и заверните его рулетиком. Поместите рулетики из блинов с маком в посуду с толстыми стенками, переложив их предварительно сливочным маслом, поместите в духовку в разогретую до 120-150°С на 30 минут. Подавай маковые блины с медом или сметаной.

Салат с морковкой и медом на Маковея

Что нам понадобится:

4 морковки

2 ч. ложки меда

соль

¼ лимона

Как готовить салат:

1. Морковь измельчить на мелкой терке, посолить по вкусу и слегка помять руками. Сбрызнуть лимонным соком, добавить мед, соль и перемешать.

2. Если будет желание, в салат можно добавить оливковое масло.

Печеные яблоки с медом

Что нам понадобится:

6 яблок

6 ч. ложек меда

4 ст. ложе кипяченой воды

1 ст. ложка сахара

0.5 ч. ложка корицы

Как готовить печеные яблоки:

1. Противень застелить фольгой. Яблоки вымыть и высушить бумажным полотенцем. Затем вырезать ножом сердцевину, оставив донце. Срезать кожуру с верхней части яблока, оставив низ в кожуре.

2. В посудине смешать сахар с корицей и обмакнуть в эту смесь мякотью каждое яблоко. Выложить в углубление каждого яблока по 1 чайной ложки меда.

3. Налить на противень воды, выложить туда яблоки. Поставить яблоки в духовку, разогретую до 200 градусов. Печь яблоки около 25-30 минут.

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