Медовый спас 2018: рецепты традиционных блюд [ Редактировать ]
14 августа православные и грекокатолики отмечают первый Медовый Спас, или Маковея. В этот день принято готовить блюда из мака и меда. Мы собрали для вас несколько рецептов традиционных блюд.
Коржи с маком
Что нам понадобится:
- 1 стакан кефира
- 2,5 ст. ложки сахара
- 500 г муки
- 1 яйцо
- 1 щепотка соли
- 0,5 ч. ложки соды
- 100 г мака
- 2 ст. ложки кипяченой воды
- мед
Как готовить коржи с маком:
- В посуде смешать кефир, яйцо, соль и 2 столовых ложки сахара. Затем добавить 3 столовых ложки муки еще раз хорошенько перемешать. Потом добавляем соду и вновь мешаем, еще немного муки, пока тесто не станет воздушным.
- Добавить оставшуюся муку и вымесить тесто, которое может немного липнуть к рукам. Главное - оно не должно быть жидким.
- Разделить тесто для коржей на две части, раскатать их (но не чересчур тонко), поставить вилкой дырочки и выложить на противень. Заранее ножом нарисовать поверх теста клетку, чтобы после выпекания их было удобно ломать.
- Выпекать коржи 10-15 минут при температуре 180 градусов, до золотистой корочки. Оставить коржи охлаждаться.
- Теперь приступаем к маку - его нужно залить кипятком, дать настояться в течении 2 часов. Затем слить воду и растереть мак (можно воспользоваться помощью блендера), постепенно добавляя в него воду. Добавить мед по вкусовым предпочтениям.
- Остывший корж поломать на кусочки, сложить в глубокую миску и залить маковой смесью. Дать коржам время пропитаться, чтобы они стали мягкими и сочными.
- По желанию, добавить мед.
Блинчики с маком и медом
Ингредиенты для начинки:
- Мак - 200 г;
- Мед - 2 ст. ложки;
- Молоко - 100 мл;
- Сливочное масло - 100 г;
- Ванильный сахар - 7 г.
Ингредиенты для блинов:
- Мука - 200 г;
- Молоко - 0,5 л;
- Яйца - 2 шт.;
- Сахар - 1 ст. ложка;
- Растительное масло - 3 ст. ложки;
- щепотка соли.
Способ приготовления блинчиков с маком и медом:
- Чтобы приготовить маковую начинку, нужно запарить мак кипятком в течение 10-15 минут, затем слить воду. Дайте маку остыть и разотрите его до перетертого состояния. Добавьте мед и ваниль.
- Взбейте яйца с сахаром, солью и добавьте ваниль.
- К яйцам влейте молоко, растительное масло и перемешайте.
- Добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комочков. По консистенции тесто должно получиться, как жидкая сметана.
- Хорошо разогретую сковороду смажьте подсолнечным маслом и налейте на середину тесто, равномерно распределите его тонким слоем по дну сковороды.
- Жарьте блин с двух сторон, пока не подрумянится.
- Положите в блин маковую начинку и заверните его рулетиком.
- Поместите рулетики из блинов с маком в посуду с толстыми стенками, переложив их предварительно сливочным маслом, поместите в духовку в разогретую до 120-150°С на 30 минут.
- Подавай маковые блины с медом или сметаной.
Салат с морковкой и медом на Маковея
Что нам понадобится:
- 4 морковки
- 2 ч. ложки меда
- соль
- ¼ лимона
Как готовить салат:
1. Морковь измельчить на мелкой терке, посолить по вкусу и слегка помять руками. Сбрызнуть лимонным соком, добавить мед, соль и перемешать.
2. Если будет желание, в салат можно добавить оливковое масло.
Печеные яблоки с медом
Что нам понадобится:
- 6 яблок
- 6 ч. ложек меда
- 4 ст. ложе кипяченой воды
- 1 ст. ложка сахара
- 0.5 ч. ложка корицы
Как готовить печеные яблоки:
1. Противень застелить фольгой. Яблоки вымыть и высушить бумажным полотенцем. Затем вырезать ножом сердцевину, оставив донце. Срезать кожуру с верхней части яблока, оставив низ в кожуре.
2. В посудине смешать сахар с корицей и обмакнуть в эту смесь мякотью каждое яблоко. Выложить в углубление каждого яблока по 1 чайной ложки меда.
3. Налить на противень воды, выложить туда яблоки. Поставить яблоки в духовку, разогретую до 200 градусов. Печь яблоки около 25-30 минут.
Читайте также, что святить в церкви 14 августа.
по теме
Успенский пост 2018: календарь питания на каждый день (инфографика)
Успенский пост в 2018 году длится всего две недели: с 14 по 28 августа
Медовый спас 2018: что святить в церкви 14 августа
Медовый спас или Маковея отмечают 14 августа. В этот же день начинается Успенский пост, который продлится две недели - до 28 августа, христианского праздника Успения Пресвятой Богородицы
Медовый Спас 2018: приметы и традиции празднования
Медовым Спасом в народе называют православный праздник в первый день Успенского поста
Медовый Спас 2018: что обязательно нужно сделать женщинам к празднику
Близится Медовый Спас 2018 или Маковей, как его еще называют
У Києві відзначали свято меду до Маковія
Які трави треба збирати для обрядових букетів "маковійчиків" та як виготовляли мед ще тисячу років тому?