Вросшие волосы - распространенная проблема, с которой сталкиваются большинство людей. Эта проблема не всегда требует экстренных действий. Об этом пишет "Лайфхакер".

Проще всего избавиться от нее, если волосок находится неглубоко, а кожа не воспалилась: нет припухлости, покраснений, боли и следов гноя. Это важно.

Если вы уверены, что воспаления нет, следуйте простой инструкции.

Удалите отмершие клетки кожи

Они закупоривают фолликул, не дают волосу прорасти. Поэтому от них нужно избавиться. Используйте скраб, специальные мочалки или, например, спонжик конняку, подобранный под тип вашей кожи. Действуйте аккуратно, чтобы не вызвать раздражение и не повредить живую кожу.

Сделайте компресс

Смочите полотенце или чистую тканевую салфетку теплой водой. Можете добавить пару капель масла чайного дерева: оно обладает антисептическими свойствами. Приложите компресс к вросшему волосу и оставьте на несколько минут.

Дождитесь, пока кончик волоса выйдет наружу

Если волосок не появился на поверхности сразу, придется повторить все снова. Очищайте кожу скрабом и делайте компресс не чаще двух раз в неделю. Обладателям чувствительной кожи лучше ограничиться одним разом: частые отшелушивающие процедуры могут вызвать раздражение и покраснение.

Удалите волосок чистым пинцетом

Аккуратно ухватите показавшийся кончик волоска пинцетом, чтобы не задеть кожу.

Тяните не резко, а медленно. Если волосок оборвется у корня, проблема может возникнуть снова.

Что делать, если вросший волос надо удалить срочно

Если вы не хотите ждать, пока кончик волоска покажется, переходите к решительным мерам. Помните: быстрое избавление от вросшего волоса подразумевает повреждение живых клеток кожи.

Ни в коем случае не трогайте воспаленную кожу. Вы рискуете сделать еще хуже.

Подготовьте кожу

Удалите отмершие клетки кожи с помощью скраба и сделайте компресс так, как это описано выше. Продезинфицируйте инструменты и кожу Нанесите специальное дезинфицирующее средство (можно купить в аптеке) или спирт на ватный диск. Обработайте кожу, иглу и пинцет. Если используете аптечное средство, то прочтите инструкцию. Возможно, иглу и пинцет придется замочить в растворе на некоторое время. Обеззаразьте руки антисептиком или наденьте перчатки. Подденьте волос иглой Аккуратно подцепите иголкой волос, стараясь как можно меньше повредить кожу, и потяните. Не расковыривайте кожу иголкой. Вам просто нужно сделать так, чтобы за волосок можно было ухватиться пинцетом. Удалите волос пинцетом Захватите пинцетом волосок и удалите его без резких движений. Тяните плавно, чтобы не порвать волос. Обработайте поврежденное место Обеззаразьте кожу в месте повреждения, когда избавитесь от волоска. Особенно если вы перестарались и образовалась кровоточащая ранка.

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