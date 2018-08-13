Бюджетный кризис в Украине нарастает с каждым месяцем. Опубликованные данные выполнения бюджета показывают, что разрыв между планом и фактическими поступлениями снова увеличился. Тенденция роста явного и скрытого дефицита ведет к тому, что 2018 финансовый год завершится невыполнением бюджета, и по основным социальным статьям средства в полном объеме выделены не будут. Об этом говорится в статье "Бюджетный кризис".

Пострадали самые незащищенные

При недовыполнении полугодового плана по доходам общего фонда на 3,5% (или на 14,9 млрд гривен) Минфин продолжает рапортовать о том, что дефицит бюджета – 9,8 млрд (по общему фонду – 13 млрд), то есть ниже плановых 39,6 млрд. Подобные манипуляции стали возможны только благодаря тому, что правительство не выполняет свои бюджетные обязательства.

План расходов общего фонда за первое полугодие 2018 года недовыполнен на 8,8% или на 41 млрд гривен. То есть реальный дефицит бюджета по общему фонду – не 13 млрд, а 54 млрд гривен. Это означает, что почти каждая десятая гривна, запланированная на те или иные расходы, до получателей не дошла.

На чем же экономит власть в 2018-м? Недофинансирование коснулось практически всех cтатей бюджета, но по-разному. Меньше всего она экономит, к примеру, на СБУ - по общему фонду госбюджета профинансирована на 97,2%, Генпрокуратура – на 92,3%.

А вот здравоохранение недофинансировано на 49%, экономика – на 45%, духовная и физическая культура – на 29%, охрана окружающей среды – на 21%, образование – на 11%.

Однако даже катастрофическое недофинансирование здравоохранения в целом – ещё не худший показатель. Поскольку выделение средств на льготный проезд студентов, реконструкцию и расширение Национального института рака, меры по реабилитации детей с ДЦП, субвенции на реализацию мер по развитию сельской медицины и на осуществление мер по поддержке территорий, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины – 0%.

Остаются без финансирования программа создания субсидий, так и их объемы.

Долги по зарплатам уже достигли рекордного уровня за последние 15 лет, пенсионеры в этом году впервые за долгое время столкнулись с задержкой пенсий. Задолженности населения за оплату коммунальных услуг составила 39 млрд гривен. В такой ситуации обещанные поднятие пенсий и минимальной зарплаты нереализуемы.

Бюджетный кризис не будет преодолен при нынешней политической и экономической политике. Разрешить его можно только при восстановлении мира, принятии срочных антикризисных мер в экономике, новой идеологии бюджетного финансирования.

Госредства должны быть направлены на замороженные сейчас статьи по поддержке экономики, которые могут дать эффект роста производства и доходов граждан. Такую программу будет реализовать уже новая власть.

Илл.: "Корреспондент"