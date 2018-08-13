Министерство социальной политики запустило электронный реестр субсидиантов, который позволит выявить недобросовестных получателей субсидий. В системе уже 50 тысяч украинцев.​ Об этом сообщает ZIK со ссылкой на слова эксперта по вопросам ЖКХ Андрея Никончука.

Постепенно избавляемся хаоса в сфере субсидий, и этот процесс становится еще более динамичным. В частности, уже с января 2019 состоится монетизация льгот, а пока есть возможность проверять людей через электронный реестр.

"Из 6,5 миллионов субсидиантов - 920 тысяч тех, кто подавал нулевые декларации, и 50 тысяч, которые делали дорогостоящие покупки. Эти люди имели возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги и не получать субсидии", - отметил эксперт.

По его словам, граждан, за которыми наблюдались дорогие покупки, субсидий лишат, а для тех, кто в субсидиях нуждается - введут монетизацию.

"Создание реестра субсидиантов стало подготовкой к внедрению монетизации на уровне физических лиц потребителей. Именно машины осуществляют математические операции по проверкам", - добавил Никончук.

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